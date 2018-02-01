Неизвестные обстреляли здание Минобороны ДНР из гранатомёта

Неизвестные обстреляли здание Министерства обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел около 19:00.

«Пострадавшие и масштабы разрушений сейчас уточняются», — приводит РИА Новости слова представителя оперативного командования.

Отмечается, что стрельба по зданию велась из ручного противотанкового гранатомёта.

Ранее в ВСУ заявили о взятии под контроль села на линии разграничения в Донбассе.