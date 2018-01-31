ВСУ заявили о взятии под контроль села на линии разграничения в Донбассе

Украинские силовики взяли под свой контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области, находившееся в нейтральной зоне на линии разграничения в Донбассе. Об этом говорится в сюжете на сайте Минобороны Украины.

«Недавно наши военные улучшили своё тактическое положение, продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяв Новоалександровку под свой контроль», — отмечается в ролике.

В ведомстве сообщили, что с начала конфликта численность населения села сильно сократилась. Так, если ранее в нём проживали 124 человека, то сейчас — менее 20. В селе нет газа, электричества и транспортного сообщения с другими территориями.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что украинские диверсанты взяли в плен ополченца.