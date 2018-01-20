В ДНР заявили, что украинские диверсанты взяли в плен ополченца

В ходе диверсии украинских военных в районе села Широкино погиб один военнослужащий самопровозглашённой Донецкой народной республики, ещё один взят в плен. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«В ходе действий диверсионно-разведывательной группы 19 января ориентировочно в 22:30 в районе села Широкино под прикрытием огня миномётов один военнослужащий нашей республики героически погиб, а второй получил тяжёлые ранения и взят в плен», — цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

По его словам, раненый военнослужащий в настоящий момент находится в Мариупольском следственном изоляторе СБУ.

Ранее стало известно, что представители Киева и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик обменялись новыми списками для обмена пленными.

15 января власти ДНР запретили госслужащим выезжать на подконтрольную Киеву территорию в связи с участившимися случаями вербовки со стороны украинских спецслужб.