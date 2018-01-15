Захарченко подписал указ о запрете выезда на подконтрольную Киеву территорию госслужащим ДНР
Как отмечается, соответствующий указ подписал глава ДНР Александр Захарченко.
По данным ведомства, участились случаи, когда сотрудников предприятий и учреждений «под угрозами физического и психологического воздействия в отношении них и их родственников принуждают к осуществлению разведывательно-подрывной деятельности на территории ДНР».
Отмечается, что за 2018 год по подозрению в шпионаже и государственной измене в ДНР задержано 246 лиц, из них 148 — сотрудники государственной сферы.
Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что ВСУ и украинские спецслужбы вербуют посещающих ЛНР жителей двух населённых пунктов Луганской области Украины.