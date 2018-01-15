Захарченко подписал указ о запрете выезда на подконтрольную Киеву территорию госслужащим ДНР

Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики запретили госслужащим выезжать на подконтрольную Киеву территорию в связи с участившимися случаями вербовки со стороны украинских спецслужб. Об этом сообщается на сайте Министерства госбезопасности ДНР.

Как отмечается, соответствующий указ подписал глава ДНР Александр Захарченко.

По данным ведомства, участились случаи, когда сотрудников предприятий и учреждений «под угрозами физического и психологического воздействия в отношении них и их родственников принуждают к осуществлению разведывательно-подрывной деятельности на территории ДНР».

Отмечается, что за 2018 год по подозрению в шпионаже и государственной измене в ДНР задержано 246 лиц, из них 148 — сотрудники государственной сферы.

Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что ВСУ и украинские спецслужбы вербуют посещающих ЛНР жителей двух населённых пунктов Луганской области Украины.