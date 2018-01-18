Глава ДНР назвал своевременным запрет госслужащим пересекать линию соприкосновения

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Указ о запрете выезда на подконтрольную Киеву территорию госслужащим самопровозглашённой Донецкой народной республики является своевременным. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко.

«За все годы войны у МГБ есть тысячи случаев, когда наших граждан шантажом, физическим насилием вербовали и пытались сделать из них предателей и террористов. Считаю, что он (указ. — RT) был принят своевременно», — цитирует РИА Новости Захарченко.

Он назвал главной задачей указа заботу о гражданах.

«Если не будем противодействовать попыткам вербовки, мы можем получить массовые теракты», — добавил глава республики, отметив, что разъяснения к указу будут опубликованы в ближайшее время.

15 января власти ДНР запретили госслужащим выезжать на подконтрольную Киеву территорию в связи с участившимися случаями вербовки со стороны украинских спецслужб. 

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Украина
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