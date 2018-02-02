В Минобороны ДНР не исключают причастности спецслужб Украины к обстрелу здания ведомства
Министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Кононов не исключил, что к организации теракта в Донецке причастны украинские спецслужбы.
«Думаю, что это, скорее всего, СБУ (Служба безопасности Украины) и ГУР (главное управление разведки) Украины, которые забросили сюда диверсионщиков», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли здание Министерства обороны из гранатомёта.
В оперативном командовании ДНР квалифицировали случившееся как теракт.
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