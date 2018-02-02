В Минобороны ДНР не исключают причастности спецслужб Украины к обстрелу здания ведомства

Короткая ссылка
Министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Кононов не исключил, что к организации теракта в Донецке причастны украинские спецслужбы.

«Думаю, что это, скорее всего, СБУ (Служба безопасности Украины) и ГУР (главное управление разведки) Украины, которые забросили сюда диверсионщиков», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли здание Министерства обороны из гранатомёта.

В оперативном командовании ДНР квалифицировали случившееся как теракт.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru