Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел

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Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел. Об этом заявили в пресс-службе компании «Вода Донбасса».

«Ночью Донецкая фильтровальная станция снова была в зоне обстрелов. Было пробито бетонное ограждение и выбит оконный блок в здании фильтров», — говорится в сообщении.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя компании, станция работает в штатном режиме, никто не пострадал.

Ранее ФАН со ссылкой на оперативное командование самопровозглашённой Донецкой народной республики передавало о двух случаях обстрела со стороны ВСУ.

5 ноября 2017 года станция также получила повреждения при обстрелах со стороны украинских силовиков. 

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