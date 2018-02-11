Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел
«Ночью Донецкая фильтровальная станция снова была в зоне обстрелов. Было пробито бетонное ограждение и выбит оконный блок в здании фильтров», — говорится в сообщении.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя компании, станция работает в штатном режиме, никто не пострадал.
Ранее ФАН со ссылкой на оперативное командование самопровозглашённой Донецкой народной республики передавало о двух случаях обстрела со стороны ВСУ.
5 ноября 2017 года станция также получила повреждения при обстрелах со стороны украинских силовиков.