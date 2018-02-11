В ДНР заявили о семи случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ

Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом заявили в оперативном командовании самопровозглашённой Донецкой народной республики.

«За прошедшие сутки ВС Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населённых пунктов республики, по которым применялись миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, различные типы гранатомётов и стрелковое оружие», — приводит РИА Новости сообщение.

5 января ФАН со ссылкой на оперативное командование ДНР передавало о двух случаях обстрела со стороны ВСУ.