Депутаты Рады проводят пикет у сейма Польши из-за запрета «бандеровской идеологии»

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Депутаты от Радикальной партии Украины проводят пикет у здания сейма Польши, требуя отменить закон о запрете пропаганды «бандеровской идеологии».

«Прямо сейчас наша фракция пикетирует сейм Республики Польша в Варшаве с требованием отменить антиукраинский закон и перестать в угоду Москве проводить политику ненависти к украинцам и стравливания наших народов», — написал лидер партии Олег Ляшко в Facebook.

6 февраля лидер Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту.

Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин прокомментировал RT решение Дуды подписать закон.

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