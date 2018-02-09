Депутаты Рады проводят пикет у сейма Польши из-за запрета «бандеровской идеологии»
«Прямо сейчас наша фракция пикетирует сейм Республики Польша в Варшаве с требованием отменить антиукраинский закон и перестать в угоду Москве проводить политику ненависти к украинцам и стравливания наших народов», — написал лидер партии Олег Ляшко в Facebook.
6 февраля лидер Польши Анджей Дуда подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и обвинения польского народа в причастности к холокосту.
Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин прокомментировал RT решение Дуды подписать закон.