В Молдавии проходит сбор подписей против объединения с Румынией

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Декларации в поддержку государственности Молдавии и против объединения с Румынией за сутки подписали представители властей более чем 50 населённых пунктов. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон в своём Facebook.

«Меньше чем за сутки большинство советников более чем из 50 примэрий подписали декларации в поддержку государственности и против объединения с Румынией», — написал он.

При этом Додон отметил, что большая часть граждан Молдавии выступают против унионизма.

«За исключением нескольких заблудших и проплаченных местных избранников, остальные граждане выступают категорически против любых унионистских деклараций или действий. Унионизм — это не только антиконституционное и уголовно наказуемое явление. Унионизм олицетворяет национальное унижение и предательство Родины», — добавил президент.

Ранее представители нескольких советов населённых пунктов Молдавии приняли «декларации об объединении с Румынией», в связи с чем Додон распорядился созвать Высший совет безопасности.

Позже он заявил, что не допустит дестабилизации ситуации в республике.

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