В Молдавии проходит сбор подписей против объединения с Румынией
«Меньше чем за сутки большинство советников более чем из 50 примэрий подписали декларации в поддержку государственности и против объединения с Румынией», — написал он.
При этом Додон отметил, что большая часть граждан Молдавии выступают против унионизма.
«За исключением нескольких заблудших и проплаченных местных избранников, остальные граждане выступают категорически против любых унионистских деклараций или действий. Унионизм — это не только антиконституционное и уголовно наказуемое явление. Унионизм олицетворяет национальное унижение и предательство Родины», — добавил президент.
Ранее представители нескольких советов населённых пунктов Молдавии приняли «декларации об объединении с Румынией», в связи с чем Додон распорядился созвать Высший совет безопасности.
Позже он заявил, что не допустит дестабилизации ситуации в республике.