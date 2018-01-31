Додон созывает Совет безопасности Молдавии после поддержки рядом сёл идеи объединения с Румынией

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Представители нескольких советов населённых пунктов Молдавии приняли «декларации об объединении с Румынией», в связи с чем президент страны Игорь Додон созывает Высший совет безопасности.

«В течение последнего месяца представителями ряда населённых пунктов Молдавии были совершены действия антигосударственного, антинародного и антиконституционного характера. Речь идёт о так называемых декларациях, подписанных местными избранниками из соответствующих населённых пунктов. Данные декларации ставят целью упразднение государства Молдавия и её включение в соседнее государство — Румынию», — написал Додон в Facebook.

По его словам, это происходит на фоне кампаний, проводимых на территории Молдавии с целью «опорочить суверенитет, независимость и территориальную целостность» страны.

Додон осудил действия представителей населённых пунктов, а также халатность и безразличие ведомств, которые должны пресекать подобную деятельность.

Ранее КС Молдавии постановил, что спикер парламента или премьер-министр могут вместо главы государства назначить членов правительства. Председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев прокомментировал НСН противостояние президента Молдавии Игоря Додона с парламентом республики.

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