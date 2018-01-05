Эксперт прокомментировал противостояние Додона с парламентом Молдавии

Председатель молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев прокомментировал противостояние президента Молдавии Игоря Додона с парламентом республики, сообщает НСН.

«Додон обратился в Конституционный суд, который буквально несколько дней назад его отстранил, как выражаются в Молдавии, «на пять минут», — заявил Тулянцев.

Он задался вопросом, как можно верить этому суду и обращаться к нему за справедливостью.

Эксперт также выразил уверенность, что импичмента не будет, поскольку Додон всех устраивает.

«Издеваясь над ним, правящий режим показывает Западу, что такие пророссийские политики у него в кулаке и с ними можно делать что угодно», — отметил он.

Ранее ведущий научный сотрудник РИСИ Александр Шевченко прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» решение Конституционного суда Молдавии временно приостановить полномочия президента Игоря Додона.