Эксперт прокомментировал противостояние Додона с парламентом Молдавии
«Додон обратился в Конституционный суд, который буквально несколько дней назад его отстранил, как выражаются в Молдавии, «на пять минут», — заявил Тулянцев.
Он задался вопросом, как можно верить этому суду и обращаться к нему за справедливостью.
Эксперт также выразил уверенность, что импичмента не будет, поскольку Додон всех устраивает.
«Издеваясь над ним, правящий режим показывает Западу, что такие пророссийские политики у него в кулаке и с ними можно делать что угодно», — отметил он.
Ранее ведущий научный сотрудник РИСИ Александр Шевченко прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» решение Конституционного суда Молдавии временно приостановить полномочия президента Игоря Додона.