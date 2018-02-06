МИД Венгрии призвал ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатье из-за инцидента в Ужгороде

Министерство иностранных дел Венгрии призывает ввести наблюдателей ОБСЕ в Закарпатскую область из-за нападения на здание Союза венгров в украинском Ужгороде.

«Эти события подтверждают легитимность венгерской инициативы, согласно которой наблюдатели ОБСЕ на Украине должны присутствовать не только в восточной части страны, но и в её западной половине», — говорится в заявлении министерства.

Ранее стало известно, что в украинском Ужгороде в здание Союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

Глава МИД Украины Павел Климкин осудил действия нападавших.