Глава МИД Украины осудил действия напавших на здание союза венгров в Ужгороде

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал сообщения об инциденте в Ужгороде, где неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание союза венгров в Ужгороде. По словам министра, он осуждает подобные действия.

«Какими бы ни были эмоции, но «коктейли Молотова» этой ночью в здание союза венгров в Ужгороде — это позорный путь. Осуждаю такие действия», — написал Климкин в Twitter.

Ранее стало известно, что в украинском Ужгороде в здание союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

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