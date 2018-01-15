МИД Венгрии выступил против ограничения прав венгров на Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против ограничений прав этнических венгров на Украине.

Об этом говорится на сайте МИД Венгрии.

«Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дополнительные предложения по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным отображать украинский перевод диалогов во время театральных постановок, и венгерские газеты также должны публиковаться на двух языках», —сказал Сийярто.

При этом он добавил, что Венгрия будет выступать против подобных мер с той же решимостью, что и против закона «Об образовании», принятого ранее на Украине.

Ранее глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Венгрия продолжает мешать евро-атлантической интеграции Киева.