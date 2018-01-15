МИД Венгрии выступил против ограничения прав венгров на Украине
Об этом говорится на сайте МИД Венгрии.
«Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дополнительные предложения по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным отображать украинский перевод диалогов во время театральных постановок, и венгерские газеты также должны публиковаться на двух языках», —сказал Сийярто.
При этом он добавил, что Венгрия будет выступать против подобных мер с той же решимостью, что и против закона «Об образовании», принятого ранее на Украине.
Ранее глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Венгрия продолжает мешать евро-атлантической интеграции Киева.