Украинский постпред обвинил Венгрию в блокировании евроатлантической интеграции Украины

Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Венгрия продолжает мешать евроатлантической интеграции страны.

Об этом он заявил агентству «Укринформ».

По его словам, Будапешт игнорирует выводы Венецианской комиссии относительно соответствия языковой статьи закона об образовании международным обязательствам и продолжает мешать Киеву, обосновывая это желанием защитить интересы закарпатских венгров.

«Должен признать, что Венгрия не так читает выводы Венецианской комиссии, как все остальные. Особенно это чувствуется в публичной плоскости. В непубличном измерении, я считаю, венгерская сторона сделала определённые выводы, но, к сожалению, их результаты отличаются от тех, что мы ожидали. Сближения позиций не наблюдается. Готовности идти на двусторонние договорённости также», — отметил он.

Ранее Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала Киеву внести поправки в закон об образовании, чтобы избежать проблемы дискриминации.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто со своей стороны отметил, что украинские власти должны отменить закон об образовании, так как он не соответствует двусторонним и международным обязательствам, которые взял на себя Киев.