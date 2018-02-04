СМИ: На Украине неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание союза венгров

В украинском Ужгороде в здание Закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, бутылку бросили в окно, разбилось только одно стекло.

В союзе венгров информацию не комментируют, но отмечают, что это может быть провокацией.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против ограничений прав этнических венгров на Украине.