СМИ: На Украине неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание союза венгров
В украинском Ужгороде в здание Закарпатского союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщает «112 Украина».
Как отмечается, бутылку бросили в окно, разбилось только одно стекло.
В союзе венгров информацию не комментируют, но отмечают, что это может быть провокацией.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил против ограничений прав этнических венгров на Украине.
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