МИД Венгрии осудил нападение на Союз венгров в Ужгороде

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Министерство иностранных дел Венгрии осудило нападение на здание Союза венгров в украинском Ужгороде.

«Мы ожидаем, что украинские власти найдут преступников как можно скорее и узнают, что их мотивировало совершить подобные действия. Мы ожидаем, что украинские власти будут гарантировать безопасность закарпатских венгров», — говорится в заявлении ведомства.

4 февраля в украинском Ужгороде в здание Союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

Глава МИД Украины Павел Климкин осудил действия нападавших.

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