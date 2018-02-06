МИД Венгрии осудил нападение на Союз венгров в Ужгороде

Министерство иностранных дел Венгрии осудило нападение на здание Союза венгров в украинском Ужгороде.

«Мы ожидаем, что украинские власти найдут преступников как можно скорее и узнают, что их мотивировало совершить подобные действия. Мы ожидаем, что украинские власти будут гарантировать безопасность закарпатских венгров», — говорится в заявлении ведомства.

4 февраля в украинском Ужгороде в здание Союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

Глава МИД Украины Павел Климкин осудил действия нападавших.