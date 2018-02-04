Вице-премьер Украины заявил, что к нападению на Союз венгров в Ужгороде причастна Россия
«Есть прямая заинтересованность Кремля рассорить нас со всеми соседями. Наши осложнения на польском и венгерском направлении выгодны прежде всего России и во многом ею и режиссируются. Поэтому бутылку с «коктейлем Молотова» сегодня в Ужгороде держала кремлёвская рука. Однозначно», — написал Кириленко.
Ранее стало известно, что в украинском Ужгороде в здание Союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.
Глава МИД Украины Павел Климкин осудил действия нападавших.