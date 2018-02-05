Президент Литвы поблагодарила НАТО за размещение батальона в стране
Президент Литвы Даля Грибаускайте поблагодарила НАТО за размещение в стране батальона из Германии, а также отметила усилия альянса по укреплению восточного фланга. Об этом сообщает Deutsche Welle.
«Решение НАТО улучшить оборону в нашем регионе на практике оказалось очень эффективным и успешным», — сказала Грибаускайте.
Она добавила, что положение дел остаётся «опасным».
Ранее в МИД России отметили, что размещение сил и средств НАТО на территориях граничащих с Россией государств ухудшает ситуацию в области безопасности этих стран.
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