Президент Литвы поблагодарила НАТО за размещение батальона в стране

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Президент Литвы Даля Грибаускайте поблагодарила НАТО за размещение в стране батальона из Германии, а также отметила усилия альянса по укреплению восточного фланга. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Решение НАТО улучшить оборону в нашем регионе на практике оказалось очень эффективным и успешным», — сказала Грибаускайте.

Она добавила, что положение дел остаётся «опасным».

Ранее в МИД России отметили, что размещение сил и средств НАТО на территориях граничащих с Россией государств ухудшает ситуацию в области безопасности этих стран.

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