Президент Литвы поблагодарила НАТО за размещение батальона в стране

Президент Литвы Даля Грибаускайте поблагодарила НАТО за размещение в стране батальона из Германии, а также отметила усилия альянса по укреплению восточного фланга. Об этом сообщает Deutsche Welle.