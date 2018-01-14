На учения в Эстонию прибыли 12 истребителей Нацгвардии США
На международные учения в Эстонию прибыли 12 истребителей F-16 Национальной гвардии американского штата Огайо.
Об этом сообщает Главный штаб эстонских Сил обороны.
«Одна из целей предстоящих учений — практика в широкомасштабных воздушных операциях. На помощь в этих учениях придут и опытные авианаводчики из Бельгии», — рассказал и.о. командующего ВВС Эстонии полковник Рийво Валге.
Учения продлятся до середины марта.
Ранее контингент ВВС Дании в составе четырёх истребителей F-16 прибыл в Литву для смены американских лётчиков, которые несли дежурство в миссии НАТО в странах Прибалтики.
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