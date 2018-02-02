СМИ: Газ для украинцев с апреля может подорожать на 62%

Цена на газ для населения Украины и предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) может вырасти на 62% с 1 апреля 2018 года.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на анализ проекта финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», проведённого Министерством финансов страны.

Таким образом, цена газа увеличится с почти 4,9 тыс. грн. до примерно 8 тыс. грн. за тысячу кубометров. В октябре 2018 года этот показатель может достичь 8,5 тыс. грн. за тысячу кубометров, то есть вырасти в общей сложности на 73% по сравнению с нынешними тарифами.

Уточняется, что в анализе содержится информация, согласно которой цена газа могла бы увеличиться на 17% уже с 1 января, если бы правительство выполнило соответствующее постановление.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что повышение цен на газ для населения является правильным шагом, так как прибыль от этого будет поступать «в пользу государства».