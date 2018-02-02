Посол США на Украине призвала Киев «давить с реформами» перед выборами
По её словам, США действительно очень поддерживают Украину, так как «верят в те страны, которые хотят управлять своей судьбой».
Йованович заявила, что «именно демократическая, перспективная и безопасная Украина в центре Европы» является «надёжным партнёром» для США.
«Многое произошло со времён «майдана». Я считаю, Украина стала намного экономически комфортнее. Выборы скоро, и я думаю, что именно сейчас время давить с реформами», — сказала американский посол в интервью одному из украинских телеканалов, сообщает УНН.
Ранее в МВФ раскритиковали пенсионную реформу на Украине.