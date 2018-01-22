В ЕС назвали создание антикоррупционного суда «критическим» вопросом для Украины

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Евросоюз относит создание на Украине антикоррупционного суда к числу наиболее важных задач для прогресса реформ в стране. Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер.

«Если говорить, что ждут от Украины за пределами самого государства, то здесь речь идёт о нескольких пунктах. В данный момент критически важным является создание Высшего антикоррупционного суда», — цитирует его «Укринформ».

Вагнер добавил, что вторым важным вопросом является имплементация соглашения об ассоциации Украина — ЕС для обеспечения роста экономики.

«Это очень важно перед выборами, чтобы люди почувствовали преимущества от проведения реформ», — отметил он.

Ранее в ЕС объяснили, что Брюссель не стал оказывать Киеву финансовую поддержку в размере €600 млн из-за несоблюдения четырёх условий для предоставления денежной помощи, одним из которых является создание на Украине антикоррупционного суда.

Политолог Вадим Карасёв, директор Института глобальных стратегий, прокомментировал НСН отказ ЕС выделить €600 млн Украине.

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