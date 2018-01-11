Эксперт прокомментировал отказ ЕС выделить €600 млн Украине

Директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасёв прокомментировал отказ Евросоюза выделить €600 млн Украине, сообщает НСН.

По словам эксперта, ряд представителей украинской власти и элиты не заинтересованы в том, чтобы выполнять условия финансовой поддержки от ЕС.

Как напомнил Карасёв, президент Украины Пётр Порошенко ещё в конце 2017 года внёс в парламент законопроект об антикоррупционном суде, но процесс принятия документа может затянуться, учитывая, что в парламенте нет стабильной коалиции.

«Особого рвения или особой горечи от того, что этот транш €600 млн отложен со стороны некоторых представителей украинской власти, элиты, нет. Если законопроект будет и будет выполнен ряд других условий, то этот транш будет», — полагает эксперт.

Он также указал, что 2018-й — это год подготовки к президентским выборам на Украине, Киев не будет спешить с решением задачи укрепления антикоррупционных органов и создания замкнутой антикоррупционной системы.

Ранее политолог Александр Асафов оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» новое «окончательное прощание» президента Украины Петра Порошенко с Россией.