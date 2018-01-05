Политолог оценил новое «окончательное прощание» Порошенко с Россией

Политолог Александр Асафов оценил новое «окончательное прощание» президента Украины Петра Порошенко с Россией, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Затянувшееся «прощание» Порошенко с Россией — не просчёт пиарщиков президента, а следование выбранной им политической линии», — заявил эксперт.

Как отметил Асафов, эта политическая риторика придумана даже не нынешним украинским лидером.

«Еще до распада Советского Союза у националистов этой страны был популярен лозунг, в переводе звучащий: «Оторвёмся — заживём!» — пояснил эксперт.

По его словам, после прихода к власти Порошенко взял такие тезисы на вооружение и, хотя реалии вносят свои коррективы, не откажется от подобной риторики.

Киев хорошо понимает, что без России государство не выживет, но менять лозунги никто не станет, подчеркнул эксперт.

«Для Порошенко «последнее «прощай» России звучит хорошо, а значит, этот приём нужно повторить. И, конечно, никто не станет заострять внимание, что такое многократное «прощание» банально противоречит здравому смыслу», — добавил Асафов.

Ранее политолог и публицист Александр Асафов прокомментировал в беседе с New Inform процесс обмена пленными между Донбассом и Украиной.