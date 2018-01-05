Порошенко вновь «окончательно» попрощался с Россией

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Президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз заявил, что с получением безвизового режима с Евросоюзом его страна «окончательно» попрощалась с Россией.

«Одна из важнейших побед года, которую мы получили вместе, — введение безвизового режима со странами Европейского Союза. Украина сказала окончательное «прощай» российской и советской империям», — написал он в Twitter.

Порошенко неоднократно «прощался» с Россией в 2017 году. Так, в мае он заявил, что Украина «окончательно оформила свой развод с Российской империей», а в июне процитировал стихотворение Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия».

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