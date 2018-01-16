Евросоюз призвал Киев к неотложному введению в действие реформы аудиторской деятельности

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Евросоюз призвал Киев ввести в действие закон № 6016-д «Об аудите финансовой отчётности и аудиторской деятельности», который является частью обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации.

«Должны с сожалением отметить, что реформа аудиторской деятельности, которая происходит на Украине с существенным опозданием, при внедрении продолжает встречать сопротивление», — говорится в заявлении, опубликованном на странице представительства ЕС на Украине в Facebook.

В ЕС подчеркнули, что внедрение европейских и международных стандартов в сфере аудита и надзора за аудиторской профессией является частью обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации.

«Мы надеемся, что проект закона № 6016-д «Об аудите финансовой отчётности и аудиторской деятельности» вступит в силу в ближайшее время, и новая регуляторная система для аудиторской деятельности будет внедрена как можно скорее», — добавили в представительстве.

Ранее в Евросоюзе объяснили, что Брюссель не стал оказывать Киеву финансовую поддержку в размере €600 млн из-за несоблюдения четырёх условий из 21 для предоставления денежной помощи, одним из которых является создание на Украине антикоррупционного суда.

Директор Института глобальных стратегий политолог Вадим Карасёв прокомментировал НСН отказ ЕС выделить €600 млн Украине.

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