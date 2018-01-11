Эксперт об отказе ЕС выделить Украине €600 млн: коррупция — главная причина

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Анна Лушникова
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поделился с RT мнением о причинах отказа Евросоюза выделить Украине транш на €600 млн.

«Этот отказ был ожидаем, особенно в связи с заявлением европейцев и американцев по поводу создания на Украине антикоррупционного суда. Все прекрасно понимают, что палки в колёса этому процессу вставляет сам Порошенко и его люди, в частности генеральный прокурор. Они, конечно, подготовили проект о создании этого суда, проект был раскритикован, и на это повлиял лично президент. Так что коррупция —точно главная причина отсутствия денег. Кроме этого, есть и общее недовольство политикой украинской власти, украинского президента, который достал уже всех, в том числе восточно-европейские страны, по части языковой политики и прочих вопросов», — заявил он.

Эксперт также обратил внимание, что никаких последствий для Киева этот отказ не несёт.

«Европа и Америка всё равно не допустят дефолта на Украине и будут делать всё, чтобы этого не произошло. Какой-то катастрофы не будет, просто ускорится падение валюты. Но Украина всегда может обратиться к Международному валютному фонду», — подытожил Погребинский.

Ранее в Евросоюзе объяснили, что Брюссель не стал оказывать Киеву финансовую поддержку в размере €600 млн из-за несоблюдения четырёх условий из 21 для предоставления денежной помощи, одним из которых является создание на Украине антикоррупционного суда.

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