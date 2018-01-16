В ЕС назвали сумму выделенных Украине средств за последние три года

Глава представительства Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли рассказал, сколько денег объединение выделило Украине за прошедшие три года.

Как он заявил на пресс-конференции в Киеве, украинским властям были перечислены €10 млрд.

«Помощь ЕС на Украине заключается главным образом в том, чтобы сосредоточиться на втором виде угрозы: неэффективном управлении, слабых институтах, отсутствии верховенства права. ЕС за последние три года развернул более €10 млрд финансовой поддержки, чтобы помочь Украине решить эти проблемы», — приводит слова Мингарелли УНН.

Отдельно он отметил, что €100 млн из этой суммы пошли на реформирование более 10 министерств и двух государственных учреждений.

Ранее стало известно, что в ЕС отказались выделять Украине $600 млн из-за того, что власти страны не смогли выполнить выдвинутые условия.

В конце ноября 2017 года в Киеве заявили, что намерены получить от Еврокомиссии €1,8 млрд в 2018—2019 годах.