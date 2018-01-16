В ЕС назвали сумму выделенных Украине средств за последние три года

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Глава представительства Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли рассказал, сколько денег объединение выделило Украине за прошедшие три года.

Как он заявил на пресс-конференции в Киеве, украинским властям были перечислены €10 млрд.

«Помощь ЕС на Украине заключается главным образом в том, чтобы сосредоточиться на втором виде угрозы: неэффективном управлении, слабых институтах, отсутствии верховенства права. ЕС за последние три года развернул более €10 млрд финансовой поддержки, чтобы помочь Украине решить эти проблемы», — приводит слова Мингарелли УНН.

Отдельно он отметил, что €100 млн из этой суммы пошли на реформирование более 10 министерств и двух государственных учреждений. 

Ранее стало известно, что в ЕС отказались выделять Украине $600 млн из-за того, что власти страны не смогли выполнить выдвинутые условия.

В конце ноября 2017 года в Киеве заявили, что намерены получить от Еврокомиссии €1,8 млрд в 2018—2019 годах. 

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