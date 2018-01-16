Опрос НБУ: украинский бизнес ожидает обесценивания гривны

Национальный банк Украины провёл опрос среди бизнесменов, который показал, что предприниматели ожидают дальнейшего обесценивания гривны.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на результаты исследования, проведённого в IV квартале 2017 года.

Согласно полученной информации, представители украинского бизнеса предполагают, что инфляция в стране достигнет 10,4%, а курс гривны будет в районе $29,3 в 2018 году.

Отмечается, что доля респондентов, ожидающих ослабления национальной валюты, выросла до 88,5% по сравнению с опросом, проведённым в III квартале (79,4%) 2017 года.

Вместе с этим предприниматели верят в ускорение роста объёмов производства товаров и услуг на Украине.

Опрос проводился с 3 ноября по 5 декабря 2017 года. В исследовании приняли участие 670 предприятий из 22 регионов страны.

Ранее сообщалось, что курс гривны установил новый исторический антирекорд по отношению к рублю и евро.

7 января бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил ФАН, что экономика Украины нежизнеспособна без России.