Опрос НБУ: украинский бизнес ожидает обесценивания гривны

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Национальный банк Украины провёл опрос среди бизнесменов, который показал, что предприниматели ожидают дальнейшего обесценивания гривны.

Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на результаты исследования, проведённого в IV квартале 2017 года.

Согласно полученной информации, представители украинского бизнеса предполагают, что инфляция в стране достигнет 10,4%, а курс гривны будет в районе $29,3 в 2018 году.

Отмечается, что доля респондентов, ожидающих ослабления национальной валюты, выросла до 88,5% по сравнению с опросом, проведённым в III квартале (79,4%) 2017 года.

Вместе с этим предприниматели верят в ускорение роста объёмов производства товаров и услуг на Украине.

Опрос проводился с 3 ноября по 5 декабря 2017 года. В исследовании приняли участие 670 предприятий из 22 регионов страны.

Ранее сообщалось, что курс гривны установил новый исторический антирекорд по отношению к рублю и евро. 

7 января бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил ФАН, что экономика Украины нежизнеспособна без России.

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