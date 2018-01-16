Опрос НБУ: украинский бизнес ожидает обесценивания гривны
Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на результаты исследования, проведённого в IV квартале 2017 года.
Согласно полученной информации, представители украинского бизнеса предполагают, что инфляция в стране достигнет 10,4%, а курс гривны будет в районе $29,3 в 2018 году.
Отмечается, что доля респондентов, ожидающих ослабления национальной валюты, выросла до 88,5% по сравнению с опросом, проведённым в III квартале (79,4%) 2017 года.
Вместе с этим предприниматели верят в ускорение роста объёмов производства товаров и услуг на Украине.
Опрос проводился с 3 ноября по 5 декабря 2017 года. В исследовании приняли участие 670 предприятий из 22 регионов страны.
Ранее сообщалось, что курс гривны установил новый исторический антирекорд по отношению к рублю и евро.
7 января бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил ФАН, что экономика Украины нежизнеспособна без России.