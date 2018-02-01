Вице-премьер Украины представил закон об ограничениях для выступающих в России артистов

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко провёл презентацию и первое публичное обсуждение законопроекта, ограничивающего выступления украинских артистов в России и обязывающего взимать с них военный сбор.

Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу политика.

«Каждый, кто хочет гастролировать в России — сообщает об этом намерении не менее чем за 10 дней в Службу безопасности Украины. Потом такой исполнитель попадает в специально созданный Реестр гастролёров», — заявил он во время презентации.

По его словам, трансляция выступлений этих артистов на телевидении и радио должна сопровождаться надписью: «Этот артист гастролирует на территории государства-агрессора».

Он также добавил, что размер сбора с гастролей выступающих должен составлять 20% от всей выручки.

«Мы предлагаем ставку сбора 20% от всей выручки за билеты с концерта не только сольного, но и любого, где хоть один номер представлен исполнителем из Реестра гастролёров», — отметил он.

Ранее Кириленко предложил взимать с артистов, отправляющихся на гастроли в Россию, военный сбор.