В ОБСЕ заявили, что польский закон о холокосте нарушает свободу слова и должен быть отклонён

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что президент Польши Анджей Дуда должен отклонить принятие нового закона о наказании за обвинения поляков в холокосте и наложить на него вето.

«Закон должен быть отклонён как непропорциональное ограничение свободы слова. Публичные заявления могут быть причиной уголовной ответственности, только если они призывают к насилию или дискриминации. Надеюсь, что президент наложит вето, чтобы защитить свободу выражения», — приводит ТАСС слова Дезира.

Он отметил, что «серьёзно обеспокоен из-за закона, который вводит уголовную ответственность за публичные выступления по историческим вопросам».

Ранее сообщалось, что верхняя палата парламента (сенат) Польши приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и высказывания, которые выставляют поляков соучастниками преступлений нацистской Германии. Глава МИД Украины раскритиковал закон. Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что «глубоко обеспокоен» принятием в Польше данного закона.