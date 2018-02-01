В ОБСЕ заявили, что польский закон о холокосте нарушает свободу слова и должен быть отклонён

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что президент Польши Анджей Дуда должен отклонить принятие нового закона о наказании за обвинения поляков в холокосте и наложить на него вето.

«Закон должен быть отклонён как непропорциональное ограничение свободы слова. Публичные заявления могут быть причиной уголовной ответственности, только если они призывают к насилию или дискриминации. Надеюсь, что президент наложит вето, чтобы защитить свободу выражения», — приводит ТАСС слова Дезира.

Он отметил, что «серьёзно обеспокоен из-за закона, который вводит уголовную ответственность за публичные выступления по историческим вопросам». 

Ранее сообщалось, что верхняя палата парламента (сенат) Польши приняла закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов и высказывания, которые выставляют поляков соучастниками преступлений нацистской Германии. Глава МИД Украины раскритиковал закон. Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что «глубоко обеспокоен» принятием в Польше данного закона.

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