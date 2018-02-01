На Украине перенесли сроки исполнения языковой статьи закона «Об образовании»

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В Министерстве образования и науки Украины приняли решение отложить сроки исполнения языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Министерство образования и науки Украины полностью приняло рекомендации Венецианской комиссии относительно языковой статьи закона «Об образовании» и согласилось с тем, что переходный период для имплементации статьи должен быть продлён до 2023 года», — говорится в тексте сообщения.

Ранее Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала Киеву внести поправки в закон об образовании, чтобы избежать проблемы дискриминации.

5 сентября 2017 года Верховная рада приняла закон «Об образовании», согласно которому с 2018 года классы с преподаванием предметов на «языках национальных меньшинств» останутся только в начальной школе. 

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