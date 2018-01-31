Главы МИД Украины и Италии встретились в Мариуполе с представителями СММ ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Италии, действующий глава ОБСЕ Анджелино Альфано провели встречу с представителями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Мариуполе. Об этом сообщил в Twitter МИД Украины.

«Встреча министров иностранных дел Украины и Италии П. Климкина и А. Альфано с представителями СММ ОБСЕ, г. Мариуполь», — говорится в сообщении.

Зустріч міністрів закордонних справ України та Італії П.#Клімкін'а та А.#Альфано із представниками СММ #ОБСЄ, м.#Маріуполь.

Брифінг від спостерігачів щодо фактів порушення режиму припинення вогню, гуманітарної ситуації в регіоні та роботи місії. pic.twitter.com/mVTwjkMv5Z — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) 31 января 2018 г.

Ранее стало известно, что Альфано 30—31 января будет находиться с рабочим визитом на Украине.

23 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе заседания приняла резолюцию «О гуманитарных последствиях войны на Украине», которая была внесена на рассмотрение парламентарием из Литвы Игидиусом Варейкисом.