Хуг заявил об обострении конфликта в Донбассе

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что в Донбассе наблюдается обострение конфликта.

«К сожалению, никаких сдвигов в процессе отвода сил и разминирования не наблюдается. Напротив, наблюдатели увидели масштабное количество новых траншей вдоль линии разграничения, что свидетельствует о начале очередных военных действий», — приводит «Украинская правда» слова Хуга.

Он отметил, что за последнюю неделю ситуация в Донбассе значительно ухудшилась.

«Мы зафиксировали более 6500 нарушений режима прекращения огня. Это (рост. — RT) более чем на 70% по сравнению с предыдущим отчётным периодом», — отметил Хуг.

Он добавил, что зафиксировано значительное увеличение случаев использования запрещённого тяжёлого вооружения.

Ранее в городе Краматорске Донецкой области Украины погиб наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Донбассе.