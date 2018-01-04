Габриэль: нарушения перемирия ВСУ в Донбассе обсудят на встрече с СММ ОБСЕ

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль в эфире N24 заявил, что нарушения перемирия Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в Донбассе будут обсуждаться в ходе встречи с наблюдателями Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«Мониторинговая миссия постоянно сообщала о том, что нарушения перемирия происходят также и с украинской стороны. Поэтому мы были бы очень рады встретиться с представителями СММ сегодня», — приводит РИА Новости слова политика.

При этом он добавил, что намерен опросить руководство миссии, по-прежнему ли нарушения перемирия происходят с обеих сторон.

Габриэль 3—4 января находится с рабочим визитом на Украине. Планировалось, что он посетит Донбасс вместе со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, но поездка была отменена из-за плохой погоды.