ПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны на Украине

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ходе заседания приняла резолюцию «О гуманитарных последствиях войны на Украине», которая была внесена на рассмотрение парламентарием из Литвы Игидиусом Варейкисом.

По данным ПАСЕ, около 4 млн людей на Украине нуждаются в гуманитарной помощи.

Кроме того, в документе говорится, что в результате конфликта погибли более 10 тыс. человек.

Ассамблея призвала все государства-члены «использовать свои совместные политические усилия для того, чтобы положить конец этому конфликту и страданиям гражданского населения».

20 декабря в ОБСЕ сообщили о резком ухудшении ситуации в Донбассе. Первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что конфликт в Донбассе будет обостряться с наступлением холодов.

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