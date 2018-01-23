ПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны на Украине
По данным ПАСЕ, около 4 млн людей на Украине нуждаются в гуманитарной помощи.
Кроме того, в документе говорится, что в результате конфликта погибли более 10 тыс. человек.
Ассамблея призвала все государства-члены «использовать свои совместные политические усилия для того, чтобы положить конец этому конфликту и страданиям гражданского населения».
20 декабря в ОБСЕ сообщили о резком ухудшении ситуации в Донбассе. Первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что конфликт в Донбассе будет обостряться с наступлением холодов.