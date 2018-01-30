В Нацбанке Украины назвали «нереальным» получение транша от МВФ в ближайшее время

Получение Украиной транша от Международного валютного фонда (МВФ) в первом квартале 2018 года «не реалистично даже с технической точки зрения». Об этом заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

Он отметил, что, по официальному прогнозу, который НБУ дал в октябре, Киев получит в 2018 году два транша от МВФ — в первом и в третьем квартале.

«Но сейчас говорить о первом квартале — уже не реалистично даже с технической точки зрения. Там очень серьёзные процедуры», — сказал Сологуб в интервью украинскому интернет-изданию «Сегодня».

Ранее в НБУ заявили, что задержка сотрудничества с МВФ несет серьёзный риск финансовой стабильности Украины.

В свою очередь руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер сказал, что в настоящий момент для Украины «критически важным» является вопрос создания в стране Антикоррупционного суда (АКС).

Украинский политолог Олег Соскин рассказал в разговоре с НСН о сути антикоррупционных войн на Украине.