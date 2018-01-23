В ЕС считают «критически важным» вопросом создание Антикоррупционного суда на Украине
Об этом сообщает «Укринформ».
«Если говорить, чего ждут от Украины за пределами самого государства, то здесь речь идёт о нескольких пунктах. В данный момент критически важным является создание высшего Антикоррупционного суда», — заявил Вагнер.
По его словам, для объединения важно и то, чтобы программа сотрудничества Украины с МВФ продолжалась, а данная тема также связана с АКС.
«И Антикоррупционный суд является важным вопросом относительно этой программы», — заключил Вагнер.
Ранее в Нацбанке Украины допустили возможность досрочного прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом.
В октябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал ФАН переговоры Украины с МВФ.