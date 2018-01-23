В ЕС считают «критически важным» вопросом создание Антикоррупционного суда на Украине

Короткая ссылка
Руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Петер Вагнер заявил, что в настоящий момент для Украины «критически важным» является вопрос создания в стране Антикоррупционного суда (АКС).

Об этом сообщает «Укринформ».

«Если говорить, чего ждут от Украины за пределами самого государства, то здесь речь идёт о нескольких пунктах. В данный момент критически важным является создание высшего Антикоррупционного суда», — заявил Вагнер.

По его словам, для объединения важно и то, чтобы программа сотрудничества Украины с МВФ продолжалась, а данная тема также связана с АКС.

«И Антикоррупционный суд является важным вопросом относительно этой программы», — заключил Вагнер.

Ранее в Нацбанке Украины допустили возможность досрочного прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом.

В октябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал ФАН переговоры Украины с МВФ.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru