Глава Минфина Украины рассказал о причинах возможного завершения программ МВФ

Короткая ссылка
Глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) может прекратить сотрудничество с Киевом, если реформы в стране не будут продолжены.

Об этом министр рассказал в интервью «Зеркалу недели».

«Мы себе не можем позволить остановиться. А если мы это сделаем, то вопрос о продолжении программы МВФ у нас вообще не возникнет. Если реформ не будет, не будет и программы, тут всё просто», — отметил он.

По его словам, в данном вопросе всё усложняет предвыборный год, поэтому важно не потерять и имплементировать законы, которые уже были, и те, которые ещё будут приняты. Для этого фокус должен быть не на выборах, а на реформах.

«Неполучение ни одного транша в этом году и вылет из программы МВФ — это синонимы на самом деле, потому что программа заканчивается в первом квартале 2019 года. Сейчас мои значительные усилия направлены на успешное продолжение программы МВФ», — добавил Данилюк.

Ранее в Нацбанке Украины допустили досрочное прекращение сотрудничества с МВФ.

В октябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал ФАН переговоры Украины с МВФ.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru