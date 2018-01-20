Глава Минфина Украины рассказал о причинах возможного завершения программ МВФ

Глава Минфина Украины Александр Данилюк заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) может прекратить сотрудничество с Киевом, если реформы в стране не будут продолжены.

Об этом министр рассказал в интервью «Зеркалу недели».

«Мы себе не можем позволить остановиться. А если мы это сделаем, то вопрос о продолжении программы МВФ у нас вообще не возникнет. Если реформ не будет, не будет и программы, тут всё просто», — отметил он.

По его словам, в данном вопросе всё усложняет предвыборный год, поэтому важно не потерять и имплементировать законы, которые уже были, и те, которые ещё будут приняты. Для этого фокус должен быть не на выборах, а на реформах.

«Неполучение ни одного транша в этом году и вылет из программы МВФ — это синонимы на самом деле, потому что программа заканчивается в первом квартале 2019 года. Сейчас мои значительные усилия направлены на успешное продолжение программы МВФ», — добавил Данилюк.

Ранее в Нацбанке Украины допустили досрочное прекращение сотрудничества с МВФ.

В октябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал ФАН переговоры Украины с МВФ.