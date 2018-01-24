В НБУ главным риском финансовой стабильности Украины назвали задержку сотрудничества с МВФ

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В Национальном банке Украины заявили, что задержка сотрудничества с Международным валютным фондом влечёт за собой серьёзный риск финансовой стабильности страны.

«Основным фактором риска для финансовой стабильности на сегодня является задержка с продолжением сотрудничества с Международным валютным фондом и поступлением следующего транша официального финансирования», — заявили в регуляторе.

В частности, в НБУ указывают, что наличие проблем в работе с МВФ приводит к тому, что появляются помехи в привлечении средств от других международных партнёров Украины.

«Учитывая необходимость возврата в 2018—2019 годах более $10 млрд в рамках выплат по внешнему государственному долгу, риск дальнейшей задержки с реализацией программы с МВФ на сегодня остаётся ключевым для Украины», — отметили в Национальном банке.

Ранее сообщалось, что совокупные долговые обязательства Национального банка и Министерства финансов Украины перед МВФ превышают $12 млрд.

В октябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал ФАН переговоры Украины с МВФ.

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