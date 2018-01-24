В НБУ главным риском финансовой стабильности Украины назвали задержку сотрудничества с МВФ
«Основным фактором риска для финансовой стабильности на сегодня является задержка с продолжением сотрудничества с Международным валютным фондом и поступлением следующего транша официального финансирования», — заявили в регуляторе.
В частности, в НБУ указывают, что наличие проблем в работе с МВФ приводит к тому, что появляются помехи в привлечении средств от других международных партнёров Украины.
«Учитывая необходимость возврата в 2018—2019 годах более $10 млрд в рамках выплат по внешнему государственному долгу, риск дальнейшей задержки с реализацией программы с МВФ на сегодня остаётся ключевым для Украины», — отметили в Национальном банке.
Ранее сообщалось, что совокупные долговые обязательства Национального банка и Министерства финансов Украины перед МВФ превышают $12 млрд.
В октябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал ФАН переговоры Украины с МВФ.