В ДНР заявили о семи случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) рассказали о семи случаях обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного командования ДНР.

«За прошедшие сутки ВС Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семи населённых пунктов республики, по которым применялись миномёты калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП, различные типы гранатомётов и стрелковое оружие», — заявили в ведомстве.

Ранее в ДНР сообщили, что что пять мирных жителей города Докучаевска к югу от Донецка получили ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

5 января ФАН со ссылкой на оперативное командование ДНР сообщало о двух случаях обстрела со стороны ВСУ.

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