В ДНР заявили о ранении пяти жителей Докучаевска из-за обстрела со стороны ВСУ
«В 17:25 в результате обстрела противником территории Донецкой народной республики со стороны Новотроицкого по населённому пункту Докучаевск из миномёта (калибра) 120 мм и БМП-2 получили ранения пять мирных жителей. Огонь целенаправленно вёлся по объектам гражданской инфраструктуры», — приводит РИА Новости слова представителя ДНР.
Накануне в ДНР заявили, что один человек погиб и один получил ранения после обстрела пассажирского автобуса со стороны ВСУ в нейтральной зоне Донбасса. Киевские силовики отвергли эти обвинения.