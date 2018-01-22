В ДНР заявили о ранении пяти жителей Докучаевска из-за обстрела со стороны ВСУ

В самопровозглашённой ДНР заявили, что пять мирных жителей города Докучаевска к югу от Донецка получили ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

«В 17:25 в результате обстрела противником территории Донецкой народной республики со стороны Новотроицкого по населённому пункту Докучаевск из миномёта (калибра) 120 мм и БМП-2 получили ранения пять мирных жителей. Огонь целенаправленно вёлся по объектам гражданской инфраструктуры», — приводит РИА Новости слова представителя ДНР.

Накануне в ДНР заявили, что один человек погиб и один получил ранения после обстрела пассажирского автобуса со стороны ВСУ в нейтральной зоне Донбасса. Киевские силовики отвергли эти обвинения.