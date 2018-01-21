Киевские силовики отрицают обвинения в обстреле автобуса в Донбассе
В сообщении пресс-центра в Facebook заявили, что обстрел проводили представители Вооружённых сил самопровозглашённых республик Донбасса.
«По словам местных жителей, которые в это время пересекали линию столкновения через КПВВ, в результате этих действий одно гражданское лицо погибло, ещё одно получило ранение», — говорится в сообщении.
В штабе отметили, что ВСУ «строго соблюдают минские договорённости».
Ранее в ДНР заявили, что один человек погиб и один ранен после обстрела пассажирского автобуса со стороны ВСУ в нейтральной зоне Донбасса.
Подробнее — в материале RT.