Украинские пограничники прокомментировали обстрел автобуса в Донбассе

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Государственная пограничная служба Украины прокомментировала обстрел автобуса в районе Еленовки в Волновахском районе Донецкой области в нейтральной зоне Донбасса.

«От лиц, которые направляются через линию разграничения, украинским пограничникам стало известно о том, что в районе населённого пункта Еленовка двое гражданских лиц — пассажиров микроавтобуса — пострадали вследствие то ли обстрела, то ли поражения осколками от подрыва неизвестного взрывного устройства», — говорится в сообщении пограничников.

Отмечается, что выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее в ДНР заявили, что один человек погиб и один ранен после обстрела пассажирского автобуса со стороны ВСУ в нейтральной зоне Донбасса. 

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