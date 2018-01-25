В «Нафтогазе» засекретили решение Стокгольмского суда по спору с «Газпромом»
Отмечается, что в документе приводятся данные о контракте с «Газпромом», а также о дополнительных соглашениях.
Как заявили в «Нафтогазе», в мировой практике международного коммерческого арбитража были случаи, когда одна сторона спора пыталась обжаловать вынесенное судом решение на основании того, что другая сторона предала огласке имеющуюся информацию.
В связи с этим в компании отказались обнародовать сведения, которые содержатся в материалах соответствующего судебного производства.
При этом сообщается, что государственные органы Украины также не располагают подробностями, содержащимися в решении Стокгольмского суда.
В декабре Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контракта о поставке российского газа на Украину.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал отказ российской компании «Газпром» оспаривать решение суда по спору с украинским «Нафтогазом».