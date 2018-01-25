В «Нафтогазе» засекретили решение Стокгольмского суда по спору с «Газпромом»

В украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз» засекретили решение Стокгольмского суда по спору с российской энергетической корпорацией «Газпром» о поставках на Украину российского газа. Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что в документе приводятся данные о контракте с «Газпромом», а также о дополнительных соглашениях.

Как заявили в «Нафтогазе», в мировой практике международного коммерческого арбитража были случаи, когда одна сторона спора пыталась обжаловать вынесенное судом решение на основании того, что другая сторона предала огласке имеющуюся информацию.

В связи с этим в компании отказались обнародовать сведения, которые содержатся в материалах соответствующего судебного производства.

При этом сообщается, что государственные органы Украины также не располагают подробностями, содержащимися в решении Стокгольмского суда.

В декабре Стокгольмский арбитраж вынес вердикт по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контракта о поставке российского газа на Украину.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал отказ российской компании «Газпром» оспаривать решение суда по спору с украинским «Нафтогазом».