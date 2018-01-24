«Нафтогаз» заявил о готовности закупать у России половину потребляемого страной объёма газа

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Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что страна может начать закупать у России половину потребляемого в настоящий момент объёма газа.

Об этом Коболев рассказал в эфире Пятого канала.

«Это очень рационально и очень рыночно. Цена, которую мы получаем, является ниже цены европейского газового хаба. Это решение является как логичным, так и обязательным», — цитирует его «СТРАНА.ua».

При этом глава «Нафтогаза» добавил, что у страны в любом случае нет выбора, так как после решения Стокгольмского арбитража Украина обязана закупать у России 4-5 млрд кубометров газа в соответствии с контрактом, который действует до 2019 года.

По его словам, Украине в общей сложности приходится закупать примерно 10 млрд кубометров газа. 

Ранее Коболев отметил, что повышение цен на газ для населения является верным шагом, так как прибыль от этого будет поступать «в пользу государства».

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал в разговоре с ФАН сокращение транзита газа через территорию Украины.

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