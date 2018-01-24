Госдума приняла заявление об ответе на дискриминацию российских СМИ в Молдавии

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Госдума приняла заявление о недопустимости дискриминации российских СМИ в Молдавии.

Как сообщает РИА Новости, в нижней палате считают запрет на трансляцию российских новостных программ нарушением общепризнанных международно-правовых норм в сфере свободного доступа к информации, ущемляющим права значительной части граждан Молдавии. Кроме того, в Госдуме расценивают этот шаг как очередной антироссийский акт.

Депутаты также призвали ООН, Совет Европы и ОБСЕ дать оценку этому закону.

Правительству России рекомендовали разработать комплекс мер, направленных на предоставление населению Молдавии других способов доступа к российским новостным теле- и радиопередачам.

10 января спикер парламента Молдавии Андриан Канду утвердил внесение в Кодекс о телевидении и радио изменений, запрещающих трансляцию в республике программ из России.

Президент Молдавии Игорь Додон дважды отклонял данный закон.

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