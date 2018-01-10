Телеведущий Владимир Познер прокомментировал запрет в отношении российских СМИ в Молдавии, сообщает НСН.

По словам Познера, если Кишинёв считает, что новостные программы из России — это пропаганда, видят антимолдавский дух или лживый характер новостей, то есть два пути борьбы с этим.

«Можно подать в международный суд и таким образом доказать, что это не так. Или же это испуг, они просто боятся этих новостей, потому что они являются правдой», — отметил телеведущий.

Ранее ведущий научный сотрудник РИСИ Александр Шевченко прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» решение Конституционного суда Молдавии временно приостановить полномочия президента Игоря Додона.